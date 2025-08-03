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Gabriel Sara: 2 asist yaptım ama yeterli değil

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Lazio maçının ardından "2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 09:54
Gabriel Sara: 2 asist yaptım ama yeterli değil

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların, orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"2 ASİST YAPTIM AMA YETERLİ DEĞİL"

Maçta 2 asist yapan Sara, şunları dedi:

İyiyim. 2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil.

"BEN HER YERDE OYNARIM"

Brezilyalı yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

Ben her yerde oynarım. 10 numarada, 8 numarada hiç fark etmez. Hocam nerede görev verirse oynarım. Galatasaray kazansın bana yeter.

Eshspor Haberleri