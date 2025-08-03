Gabriel Sara: 2 asist yaptım ama yeterli değil

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların, orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"2 ASİST YAPTIM AMA YETERLİ DEĞİL"
Maçta 2 asist yapan Sara, şunları dedi:
İyiyim. 2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil.
"BEN HER YERDE OYNARIM"
Brezilyalı yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:
Ben her yerde oynarım. 10 numarada, 8 numarada hiç fark etmez. Hocam nerede görev verirse oynarım. Galatasaray kazansın bana yeter.