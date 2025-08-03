Gabriel Sara: 2 asist yaptım ama yeterli değil Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Lazio maçının ardından "2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil" açıklamasını yaptı.