Gabriel Sara: İyi bir galibiyet oldu

- Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 yendi.
- Gabriel Sara, maç sonrası yaptığı açıklamada önemli olanın 3 puan olduğunu belirtti.
- Sara, yeni transferler İlkay Gündoğan ve Leroy Sané hakkında da yorum yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"İYİ BİR GALİBİYET OLDU"
Maçın genel değerlendirmesini yapan Brezilyalı futbolcu, "İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK OYUNCULAR, İSİMLERİ YETER"
Takıma yeni katılan İlkay Gündoğan ve Leroy Sané hakkında da konuşan Sara, şu sözleri dile getirdi:
Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar, dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum.