Gabriel Sara: İyi bir galibiyet oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR GALİBİYET OLDU"

Maçın genel değerlendirmesini yapan Brezilyalı futbolcu, "İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK OYUNCULAR, İSİMLERİ YETER"

Takıma yeni katılan İlkay Gündoğan ve Leroy Sané hakkında da konuşan Sara, şu sözleri dile getirdi: