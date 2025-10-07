Gabriel Sara, Suriye Milli Takımı'ndan davet aldı iddiası

Süper Lig devi Galatasaray'ın dikkat çeken isimlerinden Gabriel Sara hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Anne tarafından Suriye asıllı olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcunun, Suriye Milli Takımı'ndan davet aldığı öne sürüldü.

Brezilya dışında farklı bir milli takım forması giyme hakkına sahip olan Sara'nın, bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

SURİYE MİLLİ TAKIMI TEKLİF YAPTI İDDİASI

Yine iddialara göre Suriye Futbol Federasyonu, yıldız oyuncuya resmi bir çağrıda bulundu.

Sara'nın ise bu teklife hemen yanıt vermeyip, karar vermek için zaman istediği belirtildi.

Suriye basını, Gabriel Sara'nın bu kararı verirken hem ailesi hem de Galatasaray yönetimiyle görüşeceğini yazdı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, şu ana kadar iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Teknik heyet ve yönetimin, oyuncunun milli takım tercihine saygı duyacağı ancak mevcut performansına odaklanmasını beklediği ifade ediliyor.