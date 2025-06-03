DHA

Süper Lig’de 2024-25 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da 2 gol, 9 asitlik performansıyla takımın önemli isimlerinden birisi olan Gabriel Sara; şampiyonluk yarışı, kupa zaferi, gelecek hedefleri, Galatasaray’a geliş hikayesi ve birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYDUK"

Brezilyalı orta saha oyuncusu çifte kupalı sezonu inanılmaz olarak değerlendirirken, şu şekilde konuştu:

İnanılmaz, baştan beri zaten bu iki kupayı almak istiyorduk. Gurur duyduk, hepimiz hep birlikte.

"ASLINDA BAŞTA İSTEMİYORDUM"

Galatasaray’a transfer olma sürecini anlatan 25 yaşındaki Brezilyalı, şu şekilde konuştu:

Çılgın bir şey. Aslında başta istemiyordum. Eşim hamileydi ve doğum yaklaşıyordu. Futbol benim hayatım. Kim olduğumu bu belirliyor. Günün sonunda çok mutluyum ve çok gururluyum burada olduğum için. Ailem de bende.

"TAKIM OLARAK İYİ ŞEYLER BAŞARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonluk yolunda üstünde bir baskı hissedip, hissetmediğiyle ilgili gelen soru üzerine Sara, şu sözleri sarf etti:

Açıkçası hayır. Çünkü dilini anlamıyordum. Dolayısıyla anlamadığım bir şeyden de rahatsız olmuyordum. Günün sonunda iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Takım olarak iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. 2 kupa da bunun göstergesi.

"FUTBOLUN TÜRKİYE’DE DAHA DUYGUSAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İngiltere Championship’ten Türkiye’ye transfer olan Gabriel Sara, iki lig arasındaki farklarla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

Futbolun Türkiye’de daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray çok büyük bir takım. Stat her zaman dolu. 50, 60 bin taraftardan bahsediyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Tutkuyu gerçekten büyük bir fark olarak söyleyebilirim. İngiltere’de berabere kalırsanız, maç kaybederseniz düzeltmek için daha fazla şansınız olur. Burada öyle bir şansınız yok. Futbol burada daha bireysel, orada daha taktiksel olduğunu söyleyebilirim.

"İLK ÖNCELİĞİM OYNAMAK"

Sezon başında bir dönem 8 numara pozisyonda görev alan, daha sonra ise 10 numara bölgesinde forma terleten 25 yaşındaki Brezilyalı önceliğinin mevki fark etmeden oynamak olduğunu dile getirdi.

Sara, şu ifadeleri kullandı:

İkisi de iyi benim için. Oynamak en önemlisi. Her zaman benim birinci önceliğim o. 8 numarada oynadığım zaman daha çok topla oynayabiliyorum, daha fazla zaman geçirebiliyorum oyun içerisinde. 10 numara olduğum zaman daha fazla ceza sahasına giriş yapıyorum, daha fazla gole yakın olduğumuzu söyleyebilirim.

"9 NUMARA VEYA ORTA SAHALAR İÇİN ORADA BİR POZİSYON YARATMAK"

Teknik direktör Okan Buruk’un kendisinden beklentilerinin ne olduğu yönünde gelen soru üzerine Sara, şunları dedi:

Daha çok boşluğa koşu yapmak diyebilirim. 9 numara veya orta sahalar için orada bir pozisyon yaratmak veya bir boşluk yaratmak, rakibi manipüle ederek, stoperlere yardım etmek. Aynı zamanda duran topu da iyi kullanmak.

"FUTBOLA BAŞLADIĞIMDAN BERİ İÇİMDE OLAN BİR ÖZELLİKTİ BU"

Süper Lig’de yaptığı asistlerin çoğunun kafa golü asisti olan Gabriel Sara, bu durumun futbola başlamasından beri içinde olduğunu söyledi.

Takımda kafa toplarında etkili olan birçok isim olduğuna da dikkat çeken Brezilyalı orta saha, şu şekilde konuştu:

Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Futbola başladığımdan beri içimde olan bir özellikti bu. Baktığınız zaman çok iyi kafa vuranlarda var. Apo gibi (Bardakçı), Davinson gibi Mario gibi, belki de bütün kredi bana fazla veriliyor diyebiliriz.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ FUTBOLUN İÇERİSİNDEYİM"

Futbolun hayatının en büyük parçası olduğunu belirten Sara, futbola başlama hikayesinin de babasıyla birlikte başladığını söyledi.

25 yaşındaki orta saha, şu ifadeleri kullandı:

Babam eski bir oyuncu. Ben kendimi bildim bileli futbolun içerisindeyim. 7 gün, 24 saat. 3-4 yaşımdan beri kardeşimle futbol oynardık. Çok büyük bir hikaye yok orada aslında. Sadece hayatımın en büyük parçası futbol. Hayatımın sonuna kadar da öyle olacak diyebilirim.

"OLMAM GEREKEN SEVİYEDE OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Gelecek sezon daha iyi olacağını ve bunun için çalıştığını belirten Sara, şu şekilde konuştu:

Dönüm noktası diyebileceğim bir şey yok. Şu anda olmam gereken seviyede olduğumu düşünmüyorum. O yüzden de her gün çalışıyorum. Önümüzdeki sezon da bu sezondan çok çok daha iyi olacağımı düşünüyorum.

"EN BÜYÜK HAYALİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMAK"

Gabriel Sara, en büyük hayalinin ise milli takımda oynamak olduğunu söyledi. Gelecek ile ilgili hedeflerini açıklayan Sara, şunları dedi:

En büyük hayalim Brezilya Milli Takımı’nda oynamak. En büyük hayalim.

"TAKIMA YARDIM ETMEM İÇİN BUNU DA YAPMAM GEREKİYORDU"

Ocak ayında yaşadığı sakatlık sonrasında oynamaya erken başladığını dile getiren Sara, şu ifadeleri kullandı:

Çok kolay değildi. Olmam gerekenden bence erken başladım oynamaya. Ama takıma yardım etmem için bunu da yapmam gerekiyordu. Acıyla da oynadığım maçlar oldu. Fakat maçları kazandık. En kısa sürede en iyi hale gelmek için de elimden geleni yaptım ve istediğim oydu zaten.

Sara, sezonun unutulmaz maçlarının ise Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları iki karşılaşma olduğunu dile getirdi.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN SONUCUNU ALINCA ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamasında sahneye yüz üstü kayarak gelen Sara, o anlarla ilgili şöyle konuştu:

Çok fazla ne diyeceğimi bilmiyorum. Başından beri yaptığımız işin sonucunu alınca çok mutlu oluyoruz. Birazcık onu gerçekten dışarıya vuruyoruz herhalde.

"SEVİLMEK BİZİ SEVİNDİRİYOR, BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ"

Türk ve Brezilyalı insanların birbirlerine benzediklerini, bunun için Brezilyalı futbolcuların Türkiye’de fazlaca sevildiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimden beri hissettiğim bir şey bu söylediğiniz şey. Bence biraz benzer insanlarız. Hem mutlu insanlarız hem futbola tutkuyla yaklaşan insanlarız. Ülke olarak baktığım zaman sağıma soluma benzer bir ülke görüyorum. Sevilmek bizi sevindiriyor, biz de sizi seviyoruz.

"İDOLLERİM BABAM VE ZIDANE"

Hayattaki idollerinin babası Jorge Luiz Sara ve Zinedine Zidane olduğunu belirten Gabriel Sara, şunları dedi:

Öncelikle babam diyebilirim. Çünkü bildiğim ne varsa, her şeyi o öğretti. Zor anlarda diyemem idolüm için. Ama 2006 Dünya Kupası’nda Zinedine Zidane’ı izlemiştim. O zamanlar futboldan çok anlamıyordum ama Brezilya’ya karşı yaptığı şeyler gerçekten inanılmazdı. İdolüm diyebileceğim bir oyuncu varsa o dur. Babam ve Zidane diyebilirim.

"ÇOK YAKINDA AVRUPA’DA BİR ŞEYLER KAZANACAĞIZ"

Lig ve kupa yakalanan başarının Avrupa’da yaşanmamasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Brezilyalı orta saha, şu ifadeleri kullandı:

İnanıyorum ki doğru yoldayız şu anda. Bu sezon için tabii ki de çok üzüldüm. Çok daha ileriye gidebilirdik. Kupa ve ligi kazandık bunlardan mutluluğu çıkarıyoruz. Umarım çok yakında Avrupa’da bir şeyler kazanacağız ve taraftarımızı çok mutlu edeceğiz.

"OSIMHEN’İN BİZİMLE KALMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Takımdaki yakın arkadaşlarından Osimhen’in takımda kalması temennisinde bulunan Sara, şu şekilde konuştu:

Victor Osimhen takım içerisindeki en büyük düşmanım. (Gülerek) Tabii ki çok büyük bir oyuncu. Umarım devam eder. Bir süre daha bizimle birlikte olur. Hepimiz kesinlikle onu takımımızda istiyoruz. Bizimle kalması için dua ediyoruz, umarım bizimle kalır.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SİZE DAHA FAZLASINI VERECEĞİZ"

Brezilyalı orta saha oyuncusu röportajın sonunda sarı-kırmızılı taraftarlara ise şöyle seslendi: