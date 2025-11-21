Galatasaray, 22 günde zorlu maratona çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro rotasyonunda zor günler geçiren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayan 22 günlük süreçte 6 maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Antalyaspor ile karşılaşacak.

22 GÜNDE 6 MAÇ...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile mücadele edecek.

Öte yandan yoğun maç temposu ve milli ara nedeniyle sarı-kırmızılılarda kötü gelişmeler peş peşe yaşandı.

SAKAT VE CEZALILAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan'ın sakatlıklarla mücadele ettiği dönemde bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

Milli futbolcunun yapılan kontrollerinde, sol elinde çatlaklar bulunduğu öğrenildi.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.