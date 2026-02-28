Galatasaray, Alanyaspor maçında penaltı bekledi

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GALATASARAY'IN PENALTI İTİRAZI

Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında penaltı bekledi.

Victor Osimhen, hücum pres yaptığı sırada Fidan Aliti'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Okan Buruk, penaltı bekledi ve itirazlarda bulundu.

Hakem Ali Şansalan, faulü Osimhen'in yaptığı yönünde karar verdi. VAR hakemi Halil Umut Meler'den herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

Ali Şansalan, pozisyonun ardından 'top' işareti yaptı.

