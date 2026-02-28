Joao Pereira: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan bir takımla oynadık

Galatasaray, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 58’e yükseltti. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"SON 16'YA KALAN BİR TAKIMLA OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Kesinlikle mutluyum oyundan. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok iyi iş çıkardılar. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan bir takımla oynadık. Maçı izleyenler, mutlaka görmüşlerdir, biz oynamaya ve kazanmaya çalıştık. İlk yarı sonunda bir gol yedik ve bunu hak etmemiştik. İkinci yarıya iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk ama ikinci golü bulduk. Tam oynamaya başlamışken 3'üncü golü yedik. Oynamaya çalışan takımlar bazen bunu yaşayabilir." dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI MÜCADELE ETTİK"

Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen genç hoca, "Bugün çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik, son şampiyon ve kupada grubumuzda lider. Maçı izleyenler keyif almıştır. Ben mutlu değilim, çünkü 3 puanı alamadık. Ancak oyuncularım, antrenmanda çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ KALECİ"

Galatasaray'ın kalecisi, kendisinin de Trabzonspor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Pereira, "Uğurcan Çakır, en iyi kalecilerden biri, muhtemelen Türkiye'deki en iyi kaleci. Çok iyi kurtarışlar yapıyor. Birlikte oynarken çok gençti ve hep öğrenmeye çalışan biriydi. Sezonun ilk maçında da çok kurtarış yapmıştı. Onun bu kurtarışları, bizim iyi oynadığımızın göstergesi." sözlerini sarf etti.

"ÇOK İYİ BİR MAÇ İZLEDİK"

Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İyi oynarken kalelerinde hak etmedikleri bir gol gördüklerini belirten Portekizli teknik adam, “Çok iyi bir maç izledik. Hem Galatasaray hem biz hem de hakemler iyi performans gösterdi. İyi başladık. İlk pozisyonu bulduk. İyi oynarken duraklamalarda gol yedik. Bu golü hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolda bunlar oluyor. İkinci yarıya da iyi başladık. 1-1’i de bulduk. Galatasaray iyi, kalitesi yüksek bir takım. İkinci golü buldular. Biz 2-2’yi bulacakken 3-1 oldu. Futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi’nin en iyi 16 takımından birisiyle oynadık. Onların sahasında kafa kafaya mücadele verdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuç iyi değil ama maçı izleyenler oyunun kalitesini görmüştür. Oyuncularım antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. Bazı anlarda Galatasaray’a zorluk çıkarttığımızı düşünüyorum. Sonuçtan memnun değilim ama futbolda bunlar oluyor” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN MAÇTA PERFORMANS ANLAMINDA ÇOK FARK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda yeniden Galatasaray ile karşılaşacakları ve o karşılaşmada neyi değiştirmeleri gerektiği yönünde gelen soru üzerine Pereira, “Analiz edeceğiz. Neyi iyi yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz diye. Karşımızda iyi bir takım var. Bugün maçta performans anlamında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Mücadele anlamında da öyle. 3-1’lik skor kolay bir galibiyet gibi gözükebilir dışarıdan ama bence öyle değildi. Sahada kontrol edemediğiniz şeyler oluyor. Oyuncularım sahada ne istediysem yaptılar” şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZIN SAHADA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLAMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Pozitif bir oyun oynadıklarını ancak bunun bazen sonuca yansımadığını söyleyen Joao Pereira, “Bazı kritik anlarda istediklerimizi yapamıyoruz. Sebebi bu olabilir. Bugün duraklamalarda yediğimiz gol gibi. Bunun önüne geçebilirdik. Oyuncularımızın sahada ne yapması gerektiğini anlaması benim için önemli. Bir penaltı oluyor, pas hatası oluyor bunu kontrol edemiyorsunuz. Burada Alanya maçlarını izlerken keyif alıyoruz dediniz. Maç kazanamazsak benim geleceğim ne olur bilmiyorum. Gelecek için iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Kötü oynarken bir maç kazanırsınız ama ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz” diye konuştu.