Galatasaray Alvaro Morata için kararını verdi

Galatasaray'da, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ardından bir ayrılık daha yaşanmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Alvaro Morata ile ilgili karar netleşti.

İZİN ÇIKTI

Marca'nın haberine göre; Cimbom, Morata'nın Como'ya transferine izin verdi.

Sarı-Kırmızılıların, kiralık olarak kadrosunda bulunan Morata'nın sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği kaydedildi.

COMO'YA GİDİYOR

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu.

İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.

