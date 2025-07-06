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Galatasaray Alvaro Morata için kararını verdi

Galatasaray'a devre arasında Milan'dan kiralık olarak gelen Alvaro Morata, İtalya'ya geri dönüyor. YIldız oyuncunun pazartesi günü yeni takımına imza atacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Galatasaray Alvaro Morata için kararını verdi

Galatasaray'da, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ardından bir ayrılık daha yaşanmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Alvaro Morata ile ilgili karar netleşti.

İZİN ÇIKTI

Marca'nın haberine göre; Cimbom, Morata'nın Como'ya transferine izin verdi.

Sarı-Kırmızılıların, kiralık olarak kadrosunda bulunan Morata'nın sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği kaydedildi.

COMO'YA GİDİYOR 

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu.

İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti. 

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