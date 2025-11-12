Abone ol: Google News

Galatasaray, Avrupa dönüşlerinde puan kaybı yaşıyor

Galatasaray'da yoğun fikstür etkisini göstermeye başladı... Şampiyonlar Ligi’nde 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 5 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 7 puan kaybeden Cimbom’da İlkay, Singo ve Yunus sakatlık yaşadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 10:51
Galatasaray, Avrupa dönüşlerinde puan kaybı yaşıyor
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alırken Süper Lig'de 5 maçta 7 puan kaybetti.
  • Takım, yoğun fikstürde mental ve fiziksel zorluklar yaşadı.
  • İlkay, Singo ve Yunus sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı.

Süper Lig’e yedide yedi ile başlayan, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a boyun eğdikten sonra Liverpool’u deviren Galatasaray’ın, ekim ve kasım aylarındaki zorlu fikstürde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.

Sarı-kırmızılıların, mental ve fiziksel olarak yoğun takvimi kaldıramadığı ortaya çıktı.

DEVLER LİGİ'NDE ZAFER, LİGDE KAYIP...

2 aylık periyodu 25 Kasım’daki Union Saint-Gilloise maçı ile tamamlayacak Cimbom; Devler Ligi’nde ikide iki yaparken Süper Lig’de sarsıldı.

Öyle ki Galatasaray, Liverpool maçının ardından karşılaştığı Beşiktaş karşısında 2 puan bırakarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yine Bodo Glimt maçı sonrası Göztepe mücadelesi kayıpsız atlatılırken Trabzonspor'a karşı Devler Ligi yorgunluğu gün yüzüne çıktı.

DÖNÜŞLERDE PUAN KAYIPLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Son olarak ise Aslan, Ajax galibiyeti sonrası Kocaelispor deplasmanında ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Okan Buruk’un öğrencileri böylelikle 5 lig maçının 2’sini kazanabildi; 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 7 puan kaybetti; futbol olarak da gerçek gücünü sahaya yansıtamadı.

İLKAY, SINGO VE YUNUS SAKATLANDI 

Bu süreçte İlkay, Singo ve Yunus gibi takımın kilit isimleri de sakatlık geçirdi.

Eshspor Haberleri