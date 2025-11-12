Galatasaray, Avrupa dönüşlerinde puan kaybı yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’e yedide yedi ile başlayan, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a boyun eğdikten sonra Liverpool’u deviren Galatasaray’ın, ekim ve kasım aylarındaki zorlu fikstürde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu.

Sarı-kırmızılıların, mental ve fiziksel olarak yoğun takvimi kaldıramadığı ortaya çıktı.

DEVLER LİGİ'NDE ZAFER, LİGDE KAYIP...

2 aylık periyodu 25 Kasım’daki Union Saint-Gilloise maçı ile tamamlayacak Cimbom; Devler Ligi’nde ikide iki yaparken Süper Lig’de sarsıldı.

Öyle ki Galatasaray, Liverpool maçının ardından karşılaştığı Beşiktaş karşısında 2 puan bırakarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yine Bodo Glimt maçı sonrası Göztepe mücadelesi kayıpsız atlatılırken Trabzonspor'a karşı Devler Ligi yorgunluğu gün yüzüne çıktı.

DÖNÜŞLERDE PUAN KAYIPLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Son olarak ise Aslan, Ajax galibiyeti sonrası Kocaelispor deplasmanında ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Okan Buruk’un öğrencileri böylelikle 5 lig maçının 2’sini kazanabildi; 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 7 puan kaybetti; futbol olarak da gerçek gücünü sahaya yansıtamadı.

İLKAY, SINGO VE YUNUS SAKATLANDI

Bu süreçte İlkay, Singo ve Yunus gibi takımın kilit isimleri de sakatlık geçirdi.