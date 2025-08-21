Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray'da bir ayrılık daha resmiyet kazandı...

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Nelsson resmen İtalya'ya gitti.

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı için KAP açıklaması yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI

Danimarkalı oyuncunun İtalyan ekip Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralandığı açıklandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.



Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.