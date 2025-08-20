Victor Nelsson, İtalya'ya gitti

Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşiyor.

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson, Hellas Verona'ya imza atıyor.

İTALYA'YA GİTTİ: SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İtalyan ekibi, Galatasaray ve Nelsson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İtalya'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Öte yandan Danimarka basınından Bold, Victor Nelsson'un sözleşme detaylarına dair bilgiler paylaştı.

Galatasaray, 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Danimarkalı savunmacı için 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi.

7 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Öte yandan hatırlanacağı üzere Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021-2022 sezonu başında Kopenhag'tan 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.