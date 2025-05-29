Galatasaray, Başakşehir maçına hazır
DHA

Galatasaray, Süper Lig’in 38'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY'IN KONUĞU BAŞAKŞEHİR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 38'inci haftasında yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor