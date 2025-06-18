Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sonunda yine iyi olanlar kazandı

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında, Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek, geçen sezon kulübün sinsi tuzaklarla baş başa bırakıldığını söyledi.

Sözlerine devam eden Özbek, sahada iyi olan ve mücadele edenin kazandığını belirtti.

"AKILALMAZ YALANLARLA, SİNSİ PLANLARLA, TUZAKLARLA KARŞILAŞTIK"

Üyelere teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Özbek, bundan sonra daha çok çalışacaklarına vurgu yaptı.

Başkan Özbek şunları söyledi:

"Zorlu bir sezonu geride bıraktık. En büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlaraydı. Sezon boyunca akılalmaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi olan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyi olanlar kazandı."

"HEDEFLERİMİZE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

"Tüm bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğimden bu yana sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadyumumuzu herkesin hayran olduğu ortama çeviren kardeşlerime teşekkürlerimi gönderiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sahamızdaki her maçta birlikte mücadele edeceğiz, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."

"DURMAK YOK, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"