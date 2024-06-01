Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Anıtkabir’e ziyaret Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçimin aşkan seçilmesinden dolayı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"Huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum"

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özbek, deftere şunları yazdı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce Atatürk. Bugün Galatasaray Spor Kulübü 40. Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Kulübünün azası ve gönül verenleri olarak devrimleriniz ve fikirlerinizin ışığında, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Galatasaray Spor Kulübü, tıpkı ilk yüzyılında olduğu gibi, ülkemizin medar-ı iftiharı olarak, Ata’sına layık olmaya devam edecektir.

"Güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum inşallah"

Anıtkabir'de konuşan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Her zaman yaptığımız gibi seçimlerden sonra yönetim kurulu olarak ilk işimiz, Atatürkümüzü ziyaret etmek ve ona bağlılığımızı, onun aydınlattığı yolda, kurduğu Cumhuriyet'te yürüyeceğimizi ifade ederek hatıra defterini imzaladık. Galatasaray Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'in 100. yılında 100. yıl kupasını kazandık, ikinci yüzyıla başlarken de 101. yıl kupasını da kazandık. Galatasaray'ın bundan sonraki faaliyetleri bildiğiniz gibi Ali Sami Yen Bey'in ifade ettiği gibi Avrupalı takımları yenmek misyonumuz var. Onun için hazırlanıyoruz. Tüm Galatasaraylılar'a selam gönderiyorum, onların şehirleri sarı kırmızı bayraklarla donatmasını istiyorum. Yeni sezonun da Türkiye'deki tüm kulüpler için güzel olsun. Şimdi hazırlık olsun. Bir müddet sonra ligler başlayacak. Türk futbolunu bir kademe daha yukarıya taşımak için gereken tedbirler alınmış olarak güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum inşallah.

"Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak"

Gelecek sezonu değerlendiren Özbek, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız, onun hazırlıkları çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış iki takım içerisinde geçti. Çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Şu anda transfer başlayacak, biz hazırız. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir takım kurmak için çalışıyoruz. Lig de önemli. Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. İnşallah onun için gayret gösteriyoruz. Kimse merak etmesin biz hazırız.

"Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları"

"Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Dursun Özbek, şunları dedi:

Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır.

"5. yıldıza hazırlanıyoruz biz"

Özbek, şu sözlerle konuşmasını noktaladı: