Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi yanıtı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek'e organizasyonda, "Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili yeni iddialar var. Bir şeyler söyler misiniz?" diye soruldu.

"ICARDI'NIN BU SENE SON SENESİ"

Özbek, Yılmaz'ın sözleşmesinin yakın zamanda yenilendiğine dikkat çekti.

Mauro Icardi'nin sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurgulayan Özbek, bu durumun bugünün konusu olmadığını belirtti.

Özbek, daha sonra Icardi'yle ilgili sezon ortasını işaret etti.

"SEZON ORTASINDA KARAR VERECEĞİZ"

Dursun Özbek'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: