Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun.

ALANYA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer edilen Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla toplamda 159 maça çıkarken 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa sevinci yaşadı.