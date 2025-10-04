Galatasaray - Beşiktaş: 10 şifre

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 135'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 51-40 üstünlüğü bulunuyor (43B).

Galatasaray (1) ile Beşiktaş (3) arasında oynanan son dört Süper Lig maçında toplam dört kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlı ekibin 2023/24'ten bu yana en faza karşılaşmada eksik kaldığı rakibi Galatasaray (3 maç).

RAKAMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını da 2+ gol atarak kazanan Galatasaray (toplam 11 gol), bu rekabette daha uzun tek galibiyet serisini Mart 2005-Eylül 2009 arasında yaşadı (6G).

Galatasaray'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 7M), bu deplasmandaki daha uzun tek galibiyet hasretini Ekim 1963-Ekim 1972 arasındaki 10 maçlık süreçte yaşadı.

Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon puan kaybetmeyen üç takımdan biri olan Galatasaray (Bayern Münih & Porto), Süper Lig'deki son 15 maçını kazandı ve lig tarihinin en uzun ilk üç serisinin sahibi konumunda (17G; Ocak-Mayıs 2024 & 14G; Ekim 2022-Mart 2023).

EN FAZLA KAZANAN GALATASARAY

Okan Buruk'un göreve başladığı 2022/23'ten bu yana İstanbul takımlarının aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla galibiyet alan (31G 6B 3M) ve puan toplayan takım Galatasaray (99).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan iki takımdan biri olan Beşiktaş (3; Fenerbahçe ile birlikte), Galatasaray ağlarına gönderdiği son 28 golün hiçbirini karşılaşmaların ilk çeyrek saatlik diliminde kaydedemedi.

RAFA SILVA VE MAURO ICARDI...

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Beşiktaş olan Mauro Icardi (5; Alanyaspor ile birlikte), lig tarihinde Galatasaray formasıyla siyah-beyazlıların ağlarını en fazla havalandıran iki yabancı oyuncudan biri konumunda (Milan Baros ile birlikte).

Son iki Süper Lig maçında toplam dört gol atan Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla üst üste üç karşılaşmada ağları havalandırdığı tek dönemi Ocak-Şubat 2025 arasında yaşadı. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlıların 2025 senesinde İstanbul takımlarına attığı 11 golün beşinde pay sahibiydi (3 gol & 2 asist).

BEŞİKTAŞ, 2 KEZ YENEN TEK TAKIM

Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Beşiktaş'ı Okan Buruk'tan (4G) daha fazla mağlup eden sadece iki çalıştırıcı bulunuyor (Fatih Terim; 10G & Gündüz Kılıç; 5G). Ancak siyah-beyazlılar, Okan Buruk'un görevde olduğu dönemde sarı-kırmızılıları iki kez mağlup edebilen tek ekip konumunda (2G 4M).