Galatasaray-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek

Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak.

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

DEV DERBİYE YASİN KOL ATANDI

Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem Yasin Kol oldu.

Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkar ve Bahtiyar Birinci yapacak.

GEÇEN SENE DE YÖNETTİ

Öte yandan Yasin Kol geçtiğimiz sezon 29 Mart tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini de yönetmişti.

Beşiktaş, o mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.