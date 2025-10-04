Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

LİGDE SON DURUMLARI

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da 7'de 7 yaparak iyi başladı.

En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak 8'de 8 yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

İLK 11'LER