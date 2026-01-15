Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

- Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için hazırlıklara başladı.
- Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, maça yönelik çeşitli egzersizler yapıldı.
- Bordo-mavililer, çalışmalarına yarın devam edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.