Galatasaray - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı.

DEV DERBİDE KOZLAR PAYLAŞILIYOR...

En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Jota, Toure

SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak.

Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.