Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket; Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürattan kurula sevk edildiği belirtildi.

Samsunspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderen TFF Hukuk Müşavirliği'nin Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat; Kocaelispor'u da talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk ettiği aktarıldı.

İSTİFA EDEN SELÇUK ŞAHİN DE PFDK'LIK OLDU

Antalyaspor'da antrenör Erman Kılıç'ın talimatlara aykırı hareketi ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli; futbolcu Veysel Sarı'nın ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandığı kaydedildi.

Görevinden istifa eden Eyüpspor'un eski teknik direktörü Selçuk Şahin'in de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.