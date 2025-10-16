Galatasaray bir yeteneğini daha Fenerbahçe'ye kaptırdı

Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'ye gitti...

Sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan Fenerbahçe, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine kattı.

İşte o oyuncu Efe Fettahoğlu oldu...

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE GİTTİ

2009 doğumlu Efe, milli arada A takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, ağabeyi Arda gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

'YUSUF AKÇİÇEK VAKASI'

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti.

Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.