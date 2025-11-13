Galatasaray: Bize haber yollayan futbolcular var

Galatasaray'ın yeni futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan ile yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO'su Volkan Yılmaz katıldı.

"HABER YOLLAYAN FUTBOLCULAR VAR"

Transferlerle ilgili sorulan soruya cevap veren Abdullah Kavukcu, "Transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. İlk gün söyledik, sene başında da söyledik. Galatasaray'a herkes gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde mutlaka buraya Avrupa'dan bir kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelerimize transfer yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu. Satılanları, gidenler maaşlarıyla birlikte 50 milyon euroya ulaştı. Sözleşmeleri devam eden ve ocak ayında da belki bunların satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Şu anda transfer konuşmak yersiz. Bizim çok iyi kadromuz var, memnunuz. Hocamız ocak ayında takviye söylerse, konuşuruz ama henüz konuşmadı. Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var. Çok değerli futbolcular var. Geçen sene 5 transfer yaptık. Victor için de konuşulanlar ortada, oynadığı ortada. Bizim mevcut futbolcularımız da değerli. Transfer yapmadıklarımızın da değerleri artıyor. Icardi ile aileyiz. O da çok değerli. Hepsi çok değerli" dedi.