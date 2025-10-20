Abone ol: Google News

Galatasaray - Bodo/Glimt maçını Michael Oliver yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 12:09
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
  • Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
  • VAR'da İskoç Andrew Dallas, AVAR'da ise Hollandalı Clay Ruperti görev alacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İNGİLİZ OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

YARDIMCISI İSKOÇ DALLAS

Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.

