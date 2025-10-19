Galatasaray - Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig müsabakası da oynanacak

- Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Süper Lig müsabakası yerleştirdi.
- Aynı gün Konyaspor-Beşiktaş ve Rizespor-Başakşehir maçları da yapılacak ve bu uygulama eleştirilere yol açtı.
- TFF'nin kararı, Şampiyonlar Ligi'ndeki milli maçı olumsuz etkileyebilir ve Süper Lig'in izlenirliğini düşürebilir.
Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.
LİG MAÇLARI 20.00'DE BAŞLAYACAK
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak.
Konyaspor-Beşiktaş ve Rizespor-Başakşehir karşılaşmaları da saat 20.00'de başlayacak.
KARAR ELEŞTİRİLDİ
TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması, hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayınlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.