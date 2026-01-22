Galatasaray cephesinden Wilfried Singo açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da sakatlığıyla tartışılan Wilfried Singo'yla ilgili ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Genç oyuncunun geçirdiği sakatlıktan ötürü bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı iddia edildi.

'KARİYERİ BOYUNCA SAĞ BEK OYNAYAMAYACAK' İDDİASI

Galatasaray cephesinden de Wilfired Singo ile ilgili çıkan "Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz" iddiaları üzerine açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Wilfired Singo ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yener İnce yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.