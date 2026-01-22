Edin Dzeko, Schalke 04'e transfer oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

16 MAÇ İÇİN İMZAYI ATTI

Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.

15 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.