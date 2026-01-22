Juventus, Youssef En Nesyri için İstanbul'da!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer girişimlerine başladı.

Siyah-beyazlı kulübün üst düzey bir ismi görüşmeler için İstanbul'a geldi.

JUVENTUS SPORTİF DİREKTÖRÜ İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Juventus cephesinin, En-Nesyri'nin durumu hakkında Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze temas kuracağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca görüşmelerin seyrine göre sürecin kısa sürede netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.