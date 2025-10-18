Galatasaray dış sahada bu sezon ilk kez gol yedi

- Galatasaray, Başakşehir maçında deplasmanda ilk kez gol yedi.
- Sarı-kırmızılılar, maçı 2-1 kazandı.
- Daha önceki dört deplasman maçında gol yememişlerdi.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanırken, bu sezon deplasmanda kalesinde ilk kez gol gördü.
4 MAÇTA GOL YEMEMİŞLERDİ
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde turuncu-lacivertlilerle oynadığı maç öncesinde dış sahada çıktığı Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarını gol yemeden tamamlamıştı.