Galatasaray dış sahada bu sezon ilk kez gol yedi

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Süper Lig’de bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:18
  • Galatasaray, Başakşehir maçında deplasmanda ilk kez gol yedi.
  • Sarı-kırmızılılar, maçı 2-1 kazandı.
  • Daha önceki dört deplasman maçında gol yememişlerdi.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanırken, bu sezon deplasmanda kalesinde ilk kez gol gördü.

4 MAÇTA GOL YEMEMİŞLERDİ

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde turuncu-lacivertlilerle oynadığı maç öncesinde dış sahada çıktığı Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarını gol yemeden tamamlamıştı.

