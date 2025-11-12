Galatasaray Divan Kurulu'nda Barış Alper Yılmaz diyaloğu: İyi para verirlerse satalım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Kulübü'nde Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Divan kurulu toplantısına, başkan Dursun Özbek ile üye Turcan Bolayır arasında geçen Barış Alper Yılmaz diyaloğu damga vurdu.

"BARIŞ ALPER'E İYİ PARA VERİRLERSE 'GÜLE GÜLE' DİYELİM"

Bolayır konuşmasında, "Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'güle güle' diyelim." ifadelerini kullandı.

"BİZİ DİNLİYORLAR"

Başkan Dursun Özbek, Turcan Bolayır'ın bu açıklaması üzerine söze girerek, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.

"BULA BULA BENİ Mİ BULDUNUZ BAŞKANIM"

Bolayır, Dursun Özbek'in bu uyarısına, "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım. Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi. Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" karşılığını verdi.