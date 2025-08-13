Galatasaray, Düzce'ye tesis yapıyor

Düzce'de turizm ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe tesisleri gibi bir tesisin Düzce'ye kazandırılması için çalışmalarını devam ettiren il protokolü, Galatasaray'ın da Düzce'yi beğenmesinin ardından şehre bir tesis yapılması için çalışma başlattığı biliniyordu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere ilgili kurum yetkilileri, gerekli yer çalışması ile ilgili bölgede incelemelerde bulunmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü'ne birkaç yer önerisinde bulunmuştu.

"ÖZBEK, YERLERE BAKACAK"

Bu önerilerin ardından Galatasaray'ın Düzce'ye gelerek alanları yerinde incelemek istediği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, şu açıklamada bulundu:

Dursun Özbek yakında Düzce'ye gelecek ve yerlere bakacak.

"GELİŞİ İLERİ BİR TARİHE ERTELEDİLER"

Şengüloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Geçtiğimiz günlerde böyle bir talep üzerine Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ekibi ile beraber Düzce'nin muhtelif yerlerinde arazi bakıldı. Muhtelif bölgeler tespit edildi. Bunlarda Galatasaray'a iletildi. Bu konu ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, Düzce'ye gelecekti. Fakat bazı sebeplerden dolayı bu gelişi ileri bir tarihe ertelediler. Yakın zamanda Düzce'ye gelecek, tesis yerinde incelemelerde bulunacaklar.

"ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Düzce'ye böyle bir tesisin kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Şengüloğlu, şu ifadeleri kullandı: