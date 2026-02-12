Abone ol: Google News

Galatasaray, Eyüpspor maçına hazır!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 20:28
  • Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
  • Okan Buruk yönetimindeki takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştı.
  • Maç, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, EYÜPSPOR'U AĞIRLIYOR

Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek.

