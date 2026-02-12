Galatasaray, Eyüpspor maçına hazır!

- Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Okan Buruk yönetimindeki takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştı.
- Maç, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, EYÜPSPOR'U AĞIRLIYOR
Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek.