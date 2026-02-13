Galatasaray - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.
- Galatasaray, son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi ve lider olarak 52 puanda.
- Eyüpspor, sadece 18 puanla haftaya düşme hattının bir basamak üstünde başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.
Eyüpspor: Jankat, Umut Meraş, Bedirhan, Onguene, Talha, Taşkın, Pintor, Baran Ali, Emre, Metehan, Umut Bozok.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi.
GALATASARAY, LİGDE 9 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi. Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.