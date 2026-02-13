UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz Fransa'dan Türkiye yorumu: Evimizde hissedeceğimizden emin değilim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

Millilerin UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

FRANSA'DAN KURA YORUMU GELDİ

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından kurayı değerlendirdi.

Kurayı değerlendiren Diallo, "UEFA Uluslar Ligi, enteresan bir turnuva. İtalya, Belçika ve Türkiye gibi çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KENDİMİZİ TAMAMEN EVİMİZDE HİSSETMEYEBİLİRİZ"

Diallo, daha sonra Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunluğuna vurgu yaptı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'yla iyi ilişkilerinin olduğunun da altını çizen Diallo,"Fransa olarak Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.