Yıllarca ülkemizde forma giymişti: Max Gradel bakan yardımcısı oldu

- Max Gradel, futbol kariyerini sonlandırarak siyasete atıldı ve Fildişi Sahili Turizm Bakan Yardımcısı oldu.
- Daha önce turizm elçisi olarak görev yapan Gradel, ülkesinin turizm potansiyelini artırma hedefiyle bu göreve getirildi.
- Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen Gradel, ağır sakatlıkları nedeniyle futbolculuk kariyerine son verdi.
Ülkemizde Sakaryaspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve Amedspor formaları giyen Max Gradel, futbolu bıraktıktan sonra siyasete adım attı...
Futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Fildişi Sahili'ne dönen Max Gradel, daha önce turizm elçisi olarak görev yapmıştı.
TURİZM BAKAN YARDIMCISI OLDU
Yürüttüğü başarılı projeler ile dikkat çeken Gradel, Fildişi Sahili Turizm Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
Gradel'in yeni görevinin Fildişi Sahili'nin turizm potansiyelini artırma hedefiyle gerçekleştiği ifade edildi.
SAKATLIK SONRASI KARİYERİNİ NOKTALADI
Öte yandan 2024-2025 sezonu öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor son olarak Gaziantep FK forması giyen Max Gradel’i renklerine bağlamıştı.
Yeşil-siyahlı ekipte yaşanan yönetim krizlerinin ardından takımdan ayrılmak isteyen 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sakaryaspor’dan ayrıldıktan sonra Amedspor’a imza attı.
Sezon başında Amedspor forması giymeye başlayan Max Gradel, burada 16 resmi karşılaşmada görev aldı.
EN SON SAKARYASPOR'A İMZA ATMIŞTI
Tecrübeli futbolcu, söz konusu maçların tamamına ilk 11’de başlarken, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Aynı sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Gradel, futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı.
Yaşadığı ağır sakatlık sonrası futbol hayatını bitiren Gradel, daha sonra ülkesine geri döndü.