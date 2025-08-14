Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, KARAGÜMRÜK'Ü KONUK EDECEK
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 2'nci haftasında yarın saat 21.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.