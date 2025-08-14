Abone ol: Google News

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 23:13
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, KARAGÜMRÜK'Ü KONUK EDECEK

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 2'nci haftasında yarın saat 21.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Eshspor Haberleri