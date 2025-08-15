Galatasaray - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak ve yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK İLK, GALATASARAY İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış

Fatih Karagümrük: Grbic, Ömer, Fatih, Balkovec, Çağtay, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago