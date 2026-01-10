Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

- Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
- Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek, yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak.
- VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemleri ise Anıl Usta ve Ali Şansalan olarak belirlendi.
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Söz konusu derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak.
Turtay’a AVAR’da Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek.