Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş ve muhteşem bir şey

İspanya LaLiga'nın 28. hafta mücadelesinde Real Madrid, konuk ettiği Elche'yi farklı skorla mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Dean Huijsen ve Arda Güler kaydetti.

Elche'nin tek golü ise Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı golle geldi.

ARDA GÜLER ATTIĞI GOLLE MAÇA DAMGA VURDU

Maçta sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, attığı golle gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Milli futbolcunun yaklaşık 70 metreden attığı gol gündem olurken başta Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbelo olmak üzere birçok isim genç yıldıza övgüler yağdırdı.

"BİR ÇERÇEVE ALIP SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR"

İspanyol teknik adam Arbeloa açıklamasında, "Sözlerim bu gol için yeterli olmayabilir. Bir çerçeve alıp o golü bir sanat eserine dönüştürmemiz gerekiyor.

Eşi benzeri görülmemiş ve muhteşem bir şey. Herkesin ellerini başlarına koyduğunu gördüm. İnanılmaz... Bu gece insanların ödediği bilet parasına değdi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Real Madrid ve LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da milli futbolcuya yer verildi.

Eflatun beyazlı ekibin paylaşımında Arda Güler'in golü için, "Bu çocuğun ayağında eldiven var." ifadeleri yer alırken LaLiga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi, "Kısaca, o bir dahi." sözlerine yer verildi.