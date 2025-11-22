Galatasaray: Fenerbahçe maçına doğru hakemler seçilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonra galibiyet aldı ve puanını 32 yaptı.

Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BACAĞI KIRILABİLİRDİ"

Kavukcu, sözlerine şöyle başladı:

Başkanımız geçen sene bir açıklama yapmıştı. Hakkımızı her zaman korumak için konuşuruz. Taraftarımız emin olsun. İbrahim Başkan'ın daha önce yaptığı bir konuşma vardı, hakemler hata yapar, VAR yapamaz. İbrahim Başkana güvenim var, gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Sallai'nin bacağı kırılabilirdi.

"AYNI HAKEM, FARKLI KARAR"

Kavukcu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Yine aynı hakem, aynı pozisyonda farklı bir karar vermiştir. Dikkatini çekmek istiyoruz. Gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Ortamı germek istemiyoruz. VAR'ların artık dikkatli bakması lazım. Barış'ın pozisyonu var. Maç içinde ortam geriliyor. Bugün dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz.

"HERHANGİ BİR SORUN YOK"

"Maç esnasında Spor Şube ile gerginlik vardı" sorusuna Kavukcu, şu yanıtı verdi:

Biz polisimizle gerginlik yaşamayız. Maç esnasında gergin konuşmalar olabilir, karşılıklı herhangi bir sorun yok. Türkiye'de en rahat ettikleri yer burası. Herhangi bir saygısızlık yok. Aşağıda konuştuk, yukarı çıktım. Herhangi bir sorun yok.

DERBİNİN HAKEMİ

Fenerbahçe derbisi hakkında Kavukcu, şunları dedi: