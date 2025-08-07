Galatasaray, Gaziantep'e geldi

Galatasaray, yarın oynayacağı Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e geldi.
Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekip, daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.
TARAFTARLAR KARŞILADI
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu.
GALATASARAY, GAZİANTEP DEPLASMANINDA
Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 21.30'da başlayacak.