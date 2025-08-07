Abone ol: Google News

Galatasaray, Gaziantep'e geldi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig maçı için şehre vardı.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 19:14

Galatasaray, yarın oynayacağı Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e geldi.

Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekip, daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu.

GALATASARAY, GAZİANTEP DEPLASMANINDA

Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 21.30'da başlayacak.

