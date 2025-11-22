Galatasaray - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
- Maç, saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
- Galatasaray'da 6 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle forma giyemeyecek.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.
Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.
Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı yarın sahaya çıkamayacak.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.