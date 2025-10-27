Galatasaray-Göztepe maçına damga vuran pozisyon: Kırmızı kart için eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmadaki tartışmalı kararlar, BeIN Sports'un TRİO ekibinde değerlendirildi.

İşte eski hakemlerin tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumları...

Davinson Sanchez'in sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Normal şartlarda bariz gol şansı kriterleri içerisinde top kontrolü var. Burada bariz gol şansı yok. Öyle değilse umut vadeden atak olur. Burada da karar doğru sarı kart.

Bahattin Duran: Topu sağa doğru değil de öne doğru gitseydi yine bariz gol şansını destekleyecek elementimiz olurdu. Çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Atağın genel olarak yönü de pozisyonun değerlendirilmesinde önemli bir kriter. Sarı kart yüzde 100 doğru.

Osimhen'in attığı goldeki VAR müdahalesi

Deniz Çoban: Burada çizgi çizilecek bir ofsayt bile yok. VAR hakemi baktı burada ofsat yok. Adamın geriden geldiği belli. Tamam top için mücadele ediyor ama ofsayt da değil. Sonra açıkça geriye doğru vurdu topu. Burada VAR incelemesi neden yapıldı? Dünyanın başka bir futbol ülkesinde bir hakem VAR'a gittiğinde böyle bir görüntü var mı? Bazı şeyleri düzeltmemiz lazım. Eleştiriyoruz ama bunlara hakemin yapacağı bir şey yok. Bizde futbol kültürünü yakalayalım artık, hak etmiyoruz bunu. Buradaki iş birliği olacak iş değil.

Bahattin Duran: Burada hiçbir şey yok, çok net Göztepeli oyuncu geri pas yapıyor. İş birliği açısından skandal. Bir dakika konuştuktan sonra bile çözememişler.

OSIMHEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Bir ihlal yok, hiçbir şekilde müdahale göremedim. Hakemi aldatmaya yönelik hareket. Osimhen'in sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.

Deniz Çoban: Ben de bu tür hareketlerin önüne geçilmesi için cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Temas var da teması yapan Osimhen. Ayağının kenarıyla rakibin kramponuna teması var. Penaltı kesinlikle söz konusu değil.

BOKELE'NİN İLK SARI KARTINDA KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Açık net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Tartışmasız.

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart.

Malcom Bokele'nin gördüğü ikinci sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Tahmin ediyorum yardımcı hakemden yardım aldı hakem. Bu pozisyon net bir faul. Pozisyonu iki aşamada değerlendirelim. Osimhen'in topu önüne aldıktan sonra top Bokele'nin kontrolüne geçiyor. Bokele pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi Bokele topu kontrolüne almaya çalışıyor. Osimhen'in eli Bokele'nin başında. Sol eli de göğsünde. Başka bir açısı da var. Şimdi bu hareket net bir faul. Hakem pozisyona belki uzak, belki açısı kötü ama bu pozisyonun başlangıcından önce faulü net bir şekilde yapan oyuncu Victor Osimhen. Evet, sağ eliyle ve sol koluyla Osimhen, Bokele'ye çok net bir faul çalıyor. Hakem bu faulü anında yakalayıp çalsa Bokele devamındaki hareketi yapacak mı? O tartışılır ama şimdi hakem oyunu devam ettiriyor.

"OSIMHEN'İN YAPTIĞI HAREKET FAUL"

Bahattin Duran: Bakın şu kolu şöyle açıp rakibinizin rakibinizin çenesine vurursanız bu artık kontrolsüz olur. Pozisyon almak için hani rakibinizin göğsüne koyarsınız itersiniz ayrı ama açtı vurdu bu kontrolsüz. Şimdi önce faulü Victor Osimen yapmış olsa bile Bokele'in yaptığı bu hareket kontrolsüz bir hareket. Oyunun o zaman şöyle başlaması lazım. Oyuncu hemen düdüğü duysa belki bunu yapmayacaktı. Onu yine söylüyorum. Ama burada olması gereken şu hareketler bütününde Osimhen'in yaptığı hareket faul. Göztepe oyuna başlar ama devamında bu bir kontrolsüz hareket. Bokele'nin yaptığı kontrolsüz hareket sarı kart.

"KONTROLSÜZ HAREKETTEN SARI KART"

Deniz Çoban: Pozisyonlar o kadar yakın ki, burada o düdüğü ne kadar erken çalarsanız çalın bunun önüne geçilecek gibi durmuyor. Diğer yandan bu pozisyonun neden bu kadar uzun boylu tartışıldığını da kendi adıma anlamıyorum. Kolu kaldırıyor ve kontrolsüz şekilde götürüyor. Tam kuralın ifade ettiği şekilde kontrolsüz hamle. Normal şartlar o kol oraya kalkmaz, öncesinde Osimhen'e faul çalınmış olsa bile yaptığı kontrolsüz hareket cepte yine sarı kart. Benim açımdan kartta tartışılacak bir şey yok. Burada hiçbir sorun görmedim.

"FAUL TERS TARAFA"

Deniz Çoban: Öncesinde Osimhen tamam faul yapıyor. En doğru karar, hakem düdüğü çalar. Göztepe lehine faul, gel Bokele 2. sarı kart kırmızı kart. Hiçbir sorun görmedim bu pozisyonda, tek sorun faul ters tarafa veriliyor.

Bülent Yıldırım: İlk faulü Osimhen yapıyor, Göztepe faul kullanacaktı. Bokele'nin 2. sarı kartında benim açımdan şüphe yok. Hatta kolla değil dirsekle vursa kırmızı.