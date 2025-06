Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı tamamlandı

Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda divan üyelerinin konuşmalarının ardından tekrar kürsüye çıktı.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Özbek, şu şekilde konuştu:

Yenikapı'da spor kulüpleri ilk defa bir organizasyon yaptı. Bardağın dolu tarafına bakarsak, yağmur altında 1 milyon, Galatasaray'ı bekledi ve sonuna kadar da büyük bir kısmı kaldı. Biz bulduğumuz her yerde, her ortamda bunu konuşmamız lazım. Galatasaray Spor Kulübü, bir duyuruyla 1 milyon taraftarını, yağmur altında bir tarafa topluyor. Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu, ne kadar gücü olduğunu gösteren bir tablodur. Her yerde bunu konuşursak, Galatasaray için çok iyi olacağını düşünüyorum.