Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı tamamlandı

Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda divan üyelerinin konuşmalarının ardından tekrar kürsüye çıktı.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Özbek, şu şekilde konuştu:

Yenikapı'da spor kulüpleri ilk defa bir organizasyon yaptı. Bardağın dolu tarafına bakarsak, yağmur altında 1 milyon, Galatasaray'ı bekledi ve sonuna kadar da büyük bir kısmı kaldı. Biz bulduğumuz her yerde, her ortamda bunu konuşmamız lazım. Galatasaray Spor Kulübü, bir duyuruyla 1 milyon taraftarını, yağmur altında bir tarafa topluyor. Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu, ne kadar gücü olduğunu gösteren bir tablodur. Her yerde bunu konuşursak, Galatasaray için çok iyi olacağını düşünüyorum.

"BORCUMUZU ÖDEMEK SURETİYLE ÇIKACAĞIZ"

Bankalar Birliği konusunda hakkında da konuşan Başkan Özbek, şu şekilde konuştu:

"RİVA SÖZLEŞMEMİZ, 2017 YILINDA YAPILDI"

Riva ve Florya projelerinde gelen eleştirilere cevap veren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Riva sözleşmemiz, 2017 yılında yapıldı. Emlak Konut ile yapılan sözleşme, hasılat paylaşımı sözleşmesi. Eğer yürütecek müteahhidin işi bırakma durumuna gelirse Emlak Konut kaldığı yerden bu projeyi yapıp, teslim etmek zorunda. O tarihte Galatasaray genel kuruldan onay alınmış bir husus. Bunu getirip, Florya'da yaptığımız anlaşmaya bunu bağlamak ne için yapılır gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Florya'da yapacağımız çalışmalarını bir sürü mecrada anlattık. İhale komisyonu kurduk. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım her yaptığımız işi genel kurula getirdik. Florya için aldığımız yetkiyi noktası, virgülüne kadar uyarak yapıyoruz. Bunu ilk defa söylemiyorum. 'Biz Florya'ya kazandırdığımız arazinin parasını ödedik' diye söyledim. Çok önemli dönemlerden geçiyoruz. Hem sportif başarıyı hiç taviz vermeden yürütmek zorundayız, hem de kulübün finansal ve ekonomik yapısını önümüzdeki 100 yıla hazırlayacak şekilde hem projeler yapıyoruz hem de her türlü girişimde bulunuyoruz. Basketbol, voleybol salonu projesiyle uğraşıyoruz. Onun ilgili detaylarını sorun. Kemerburgaz'ı yaptık, akademi tesisine başlıyoruz. Nasıl yapacağız, bunları konuşalım. Şunu gerçekten çok anlamsız buldum, 'Başkan sen ödedim dedin ama denetim kurulu o ödenmedi'. Bunun Galatasaray'a ne faydası olur. Öyle bir şey yok. Çok daha fazla birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü gerçekten önemli projelere soyunduk. Bu projeleri yapıyoruz. Biz bu yaptığımız işlerdeki başarı şansımız, sizin bizi ne kadar desteğe bağlı. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de bu desteğe ihtiyacımız var.