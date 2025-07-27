Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg'u rahat geçti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'u ağırladı.

Galatasaray, karşılaşmaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz, ilk 11'i ile çıktı.

GOL ERKEN GELDİ

Müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, 5. dakikada Roland Sallai'nin yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

Oyun hakimiyetini sürdüren Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla üstün kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, 50 ve 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 3 farklı üstünlük yakaladı.

Strasbourg, 81. dakikada Milos Lukovic'in golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Müsabaka bu skorla sona erdi.

LEROY SANE İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Lemina'nın yerine Kaan Ayhan'ı, 64. dakikada Abdülkerim'in yerine Arda Ünyay, Jakobs'un yerine Derrick Köhn, Ahmed'in yerine Przemyslaw Frankowski'yi sahaya sürdü, 75. dakikada Sara, Torreira, Sanchez, Sallai'yi oyundan alırken yerlerine Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı ve Leroy Sane'ye görev verdi, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz-Yusuf Demir değişikliğini yaptı.

Galatasaray'ın haziran ayında kadrosuna kattığı ve 2 gün önce İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan Sane, stat hoparlörlerinden Metin Oktay, Gheorghe Hagi, Felipe Melo, Wesley Sneijder ve Dries Mertens gibi kulüp tarihinin en önemli 10 numaraları hatırlatılarak anons edildi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazandı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor karşısında çıkan Galatasaray, mücadeleyi 5-2 kazandı.

Ardından Avusturya'ya giden Galatasaray, Avusturya ekibi Admira Wacker'i 2-1, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'yi 3-1'lik skorlarla yendi.

Son olarak Ligue 1'de geçen sezonu 7. tamamlayarak Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan Strasbourg'u 3-1'le geçen Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.