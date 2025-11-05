Galatasaray 9 puanlık rövanş için sahaya çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftaya 6 puanla 14'üncü sırada giren Galatasaray, bugün Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan, ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Aslan; evindeki Liverpool (1-0) ve Bodo/Glimt (3-1) galibiyetleriyle toparlandı.

280 GÜN SONRA RAKİP YENİDEN AJAX

Sarı-kırmızılılar bugün kazanırsa 13 yıl sonra üst üste 3 galibiyet almış olacak, puanını da 9'a yükselterek ilk 24 yolunda önemli bir eşiği atlatacak.

Cimbom en son Terim yönetimindeki 2012-13 sezonunun grup aşamasında Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0, Braga'yı 2-1 yenmişti.

28 ŞUT ATTI, 2-1 YENİLDİ

Hollanda takımlarıyla 13'üncü kez karşılaşacak Galatasaray, Ajax'a ise 280 gün sonra ikinci kez rakip olacak.

Aslan, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında 30 Ocak'ta aynı stada çıkmış; topla oynama

REKOR HEDEFİ

Son olarak Bodo/ Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Bu kulvarda süre aldığı son 7 maçın hiçbirini boş geçmeyen Nijeryalı santrfor 9 gol kaydetti.