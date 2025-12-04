Galatasaray ile Samsunspor ligde 65. kez rakip olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 29-2 üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, rakibine İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı.

Samsunspor karşısında 90 kez fileleri havalandıran, 23 gol yiyen Galatasaray, son 24 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 8 mücadeleyi de kazandı.

GALATASARAY, SAMSUNSPOR'A KARŞI SON 8 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.

Galatasaray, yarın galip gelmesi halinde lig tarihinde rakibini ilk kez üst üste 9 kez mağlup edecek.

Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.