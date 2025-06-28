Galatasaray'ın ilgilendiği Petrovic, Chelsa'nin ikinci takımına gönderildi

Fernando Muslera'nın yerini doldurabilecek, uzun yıllar kaleyi koruyabilecek bir isim arayan Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi Djordje Petrovic.

Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği 25 yaşındaki Sırp file bekçisinin transferinde sarı-kırmızılıları umutlandıran bir gelişme yaşandı.

İKİNCİ TAKIMA GÖNDERİLDİ

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Petrovic'in tavırlarından rahatsız oldu, ikinci takımla idmanlara çıkması yönünde karar aldı.

İtalyan hoca, 25 yaşındaki Sırp kalecinin bir an önce takımdan gönderilmesini istedi.

İşte bu tutum, 25 milyon euroluk bonservis bedeli talep eden Chelsea'nin elini zayıflattı.

BİR TEKLİF DAHA YAPILACAK

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle bir kez daha İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Transfer komitesinin bu işi bitirmek için Londra'ya seyahat planlaması yaptığı öğrenildi.