Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı: Okan Buruk görüşecek

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından çalışmalara devam ediyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, son günlerde İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attı.

Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasında yapılan görüşmelerde, sözleşme şartları için anlaşma çıktı.

İLKAY'LA ANLAŞMA TAMAM: BURUK İLE GÖRÜŞECEK

Fransız basınında yer alan haberde, bu gelişmeye rağmen İlkay'ın Galatasaray'a transferinin henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüşme yapacak.

Galatasaray, İlkay ile anlaşmasına rağmen Manchester City ile henüz anlaşmadı.

CITY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İngiliz ekibinin, İlkay'ın ayrılık isteğinde deneyimli futbolcusuna bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.